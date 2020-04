Április 11-e van, a költészet napja, ha nem maradjonotthon-állapotban lenne az ország, bizonyára irodalmi programok lennének mindenfelé, 24 órás versolvasás, Márai vs. Wass idézetfelismerő verseny, satöbbi, satöbbi. Mindez most nincs, de az Index itt van, hogy segítsen, ha nagy az ínség, közel a segítség. Mivel mégis csak egy politikai hírújság vagyunk, a lírai igényesség találkozott a hétköznapi témaválasztás prózai valóságával, hogy úgy mondjam. Ezért Szentkirályi Alexandra kormányszóvivői költészet napi facebookos Kormányinfó Plusz tájékoztatójának MTI-s tudósításából kiindulva alkottam meg a Tudja, hogy nehéz című szabadverset, úgy is mint Napi Aktualitásokban Is Gazdag Irodalmi Művet.

Fotó: Szentkirályi Alexandra / Facebook

De ennyi legyen is elég, jöjjön maga a vers (amit az Index Mindeközben rovata mellett szerzői oldalamon is közzétettem a jeles dátum alkalmából).

TUDJA, HOGY NEHÉZ

Szentkirályi Alexandra

úgy fogalmazott, tudja, hogy nehéz

Kiemelte, Magyarországon is tombol

A járvány mindenki életét felborította

A kormányszóvivő megköszönte

a mindennapi élethez szükséges

Szentkirályi Alexandra aláhúzta, a kormány minden eszközt megragad

országszerte készülnek

a kabinet korlátlan

a kormány magán kezdte

Emlékeztetett, Orbán Viktor miniszterelnök

A kormányszóvivő szerint

az önkormányzatok húsvét alatt maguk dönthetnek

egy általa felolvasott kérdésre elmondta

azokkal töltse az ünnepet, akikkel egyébként is együtt lakik

Különösen fontosnak nevezte

az időseket, krónikus betegeket

a külföldről hazatérőket

Szentkirályi Alexandra azt kérte, senki ne próbálja meg

csak újabb lehetőség

tette hozzá

Szólt arról is, azért van több autó

mutatott rá

A kormányszóvivő aláhúzta, a kabinet az ország történetében egyedülálló

Kiemelte, a kormány céljai

a munkában hiszünk, nem a segélyben

Felidézte, a munkavállalók és a munkáltatók rövidített munkaidőben

a munkavállaló töltse hasznosan a kieső időt: képezze magát, vagy végezzen más, a munkahelye szempontjából fontos tevékenységet.

Hangsúlyozta, a kormány több oldalról is

elmondta, a kabinet

Szentkirályi Alexandra

úgy fogalmazott, tudja, hogy nehéz