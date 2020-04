Megvan az a jelenet a Csernobil című HBO-sorozatban, amiben Gyatilov elvtárs az erőműben használt dózismérő adatairól érdeklődik? "3,6"- mondják neki, hozzátéve, hogy úgy van beállítva, hogy ne is mutasson többet. Gyatilov ezt elhessegeti magától, és azt mondja:

3,6. Nem jó, de nem is tragikus.

Ez a jelenet ugrott be egy Redditen keringő videó láttán, ami egy (kínai? tajvani?) "hőmérő látható, amiről elég gyorsan kiderül, hogy hőmérsékletet ugyan nem mér, de LCD-kijelzőjén remekül megjelenít egy random számot 36,1 és 37 fok között.

A szétszedése után ki is derül miért: nincs a műanyag tokban semmi, ami mérne, mindössze az LCD-kijelzőt működtető vezérlőpanel található benne, ami gombnyomásra mutat valamit, és kalap.

A terméknek van eredetije is, egy ukrán hőmérő, ami feltehetően működik is. A hamisítók a csomagolásra a hitelesség kedvéért cirill betűs feliratot is tettek, bár ne tették volna, mert elég hányavetire sikerült.