Bármennyire is azt gondolta elsőre, nem, a poszt címe nem holmi "indexes elütés", hanem egy budapesti bolt teljesen komoly, és hát valljuk be, egészen meggyőző ajánlata. A szóban forgó bolt ugyanis egy narancssárga papíron kiáltja a nagyvilágba, hogy náluk bizony van maszk, árulnak ráadásul felnőtt- és gyerekméretben egyaránt belőlük. Ez eddig nem is túl szokatlan kiírás, sőt, még a maszk szó "mask"-ként való leírása is elfogadható lenne: na de ami utána jön?

A "csmoag" és a "cask" szavakat persze már én is írtam le gyorsan gépelve Messengeren, de mégis hogyan fordul ez elő egy olyan szöveg esetén, amit

Be kell gépelni

Aztán beállítani a háttér színét

Kinyomtatni

Majd kiragasztani

Ráadásul még ha a negyedik lépésnél vesszük észre a hibát, akkor is potom költségért le lehet gyártani egy új verziót. Örök rejtély.