Hétfőn a Vanity Fair megosztotta az első hivatalos képet Denis Villeneuve Dűne című filmjéből. A képen a film főhőse, Paul Atreidest (Timothée Chalamet) látható a családja által uralt Caladan bolygón, mögötte pedig szállító hajók érkeznek, hogy elvigyék őt és családját új otthonukba, az Arrakis (Dűne) nevű bolygóra.

Fotó: Warner Bros Pictures

Timothée Chalamet-n kívül olyan színészek játszanak a filmben, mint Oscar Isaak, Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgård, Jason Momoa, Zendaya és Javier Bardem.

A Vanity Fair azt ígérte, kedden újabb fotókat tesznek majd közzé a filmből, amely többek között azért is érdekes, mert egy részét nálunk is forgatták az Origo filmstúdióban, és mert ez az egyetlen olyan 2020-as blockbuster, aminek a megjelenési dátuma nem változott a koronavírus-járvány miatt. Az amerikai mozik várhatóan 2020 december 18-án mutatják majd be az adaptációt.