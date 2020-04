A délnyugat-angliai Bridgwater a brit parlamenti választások kísérleti laboratóriuma volt 1970-ben, pontosan 50 éve. (Na jó, majdnem pontosan, a koronavírus pár héttel elsodorta ezt a posztot.) A bridgwateri időközi választás több újdonságot is hozott: ekkor szavazhattak először a 18 évesek (addig 21 év volt az alsó korhatár), a szavazólapokon a jelölt neve mellett már a pártjának neve is szerepelt és a szavazatokat immár este 10-ig leadhatták a népek. A részvétel 70 százalékos lett, ami egy időközi választáshoz képest nagyon jó eredmény, akkoriban a bridgwateri választókerületben 80 százalék fölött volt a részvétel.

Az addig minden idők legfiatalabb brit választópolgárát felkapta a hírnév. Trudy Sellick 18 éves és 3 napos volt az időközi választás napján. Állandóan újságírók keresték, meghívták ebédelni, fotókat készítettek róla, egyszer még plymouthi matrózok is megjelentek a lakásánál.

Sokan várták, hogy a korhatár csökkentésének a nagy vesztesei a konzervatívok lesznek. Nos, nem így történt, a mindössze 36 éves Tom King olyan fölénnyel nyert (55,5 százalék), mint utoljára 1955-ben Gerald Wills, akinek 1969-ben bekövetkezett halála miatt kellett időközi választást kiírni. Nem csoda, hogy az eredmény kihirdetése után három farmer és egy állatorvos a vállára kapta, és körbehurcolta a főutcán száz ujjongó torytól kísérve.

Az országot a munkáspárti Harold Wilson vezette immár hat éve. Mindenféle előrejelzés az ő várható győzelmét vetítette előre egy országos választáson. A bridgwateri kudarc után június 18-ra írta ki az általános választásokat. Az eredményről majd az Indexen is megemlékezünk, most legyen elég annyi, hogy Wilson vesztett.

A most 86 éves Tom King, a bridgwateri győztes szép karriert futott be. Visszavonulásáig minden egyes választást megnyert, az utolsót 1997-ben. Nevét Londonban is megismerték. Margaret Thatcher és John Major kormányaiban öt különböző tárcát is vezetett. Thatcher kormányzása idején, amikor a munkanélküliség történelmi csúcsokat döngetett, pechjére ő volt a munkaügyi miniszter, a gúnyneve ekkor lett a Láthatatlan ember.