Az önkéntes karanténnal és a kijárási korlátozással csökkent a városi forgalom, ez pedig arra bátorította a város közelében élő vadállatokat, hogy előmerészkedjenek. Parndorfban szarvasok korzóznak, és többen jelezték Budapesten is, hogy vaddisznót láttak. Mi is írtunk korábban az elvárosiasodott vaddisznókról, amikor a sertéspestis miatt nem lehetett őket kilőni, de hírt adtunk arról a néhány belvárosban kószáló vaddisznóról is, amiket a rendőrség üldözött.

A Magyar Vadászlap most egy részletes videóriportban számolt be a budai vaddisznók kirándulásairól, a videóból kiderül, hogy a vonulási útjukat szétszaggatott kerítések, feltúrt kertek és kiborított kukák jelzik, meg persze a csülköcskék nyomai a kukán és a kerítésen.

Fontos tanácsok azoknak, akik esetleg találkoznak egy vaddisznóval:

ne közelítsük meg őket, ellenkezőleg, próbáljunk meg eltávolodni,

különösen a kicsinyeivel lévő kocát kerüljük el,

csapjunk zajt, adjunk meg nekik az elmenekülés lehetőségét,

semmiképp se szorítsuk be őket szűk helyre,

maximum tisztes távolból figyeljük az életüket,

és hagyjuk őket békén.

Ön találkozott már vaddisznóval lakott területen? 156 Én vagyok a vaddisznó

101 Igen

76 Még nem