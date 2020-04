Egy walesi ház törpéi is szájmaszkot kaptak húsvétra. A manók mellett táblák hirdetik, hogy mindenki maradjon otthon a saját biztonságuk és az egészségügy védelmének értelmében. Az angol szövegben ráadásul annyi csavar is van, hogy Stay at home helyett a

Stay at gnome (=törpe)

szöveget hirdetik a táblák.

A humorra nagy szükség is van az Egyesült Királyságban, vasárnap tovább nőtt az országban a vírus áldozatainak száma, az összes haláleset száma már átlépte a tízezret.