Angliában sem fényes a koronavírus-helyzet, már több mint 12 ezer halálos áldozatot követelt a járvány, közel 100 ezer fertőzöttet regisztráltak eddig, és még Boris Johnson is megfertőződött.

Ahogy a legtöbb európai ország, Anglia is bezárkózott, bezárták az iskolákat, pubokat, éttermeket, kávézókat, kis üzleteket, és az emberek csak alapos indokkal hagyhatják el az otthonaikat, akik csak tudnak, otthonról dolgoznak.

Így tett a személyazonosságát 30 éves sikeresen titkoló brit graffitiművész is, aki a kijárási korlátozások miatt nem tud most az utcán alkotni, ezért a (valószínűleg) saját otthonában készítette el a legújabb művét, amit az Instagramon mutatott be

falra rajzolt patkányok vandálkodnak a fürdőszobában.

Banksy túl sokat nem tett hozzá az öt képből álló poszthoz, csak ennyit írt alá:

A feleségem utálja, ha otthonról dolgozom.