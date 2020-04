A koronavírus-járvány ellen továbbra sincs igazolt gyógymód, egyedül a megelőzésre lehet törekedni gyakori és alapos kézmosással, gumikesztyű és maszk viselésével. Az, hogy nem létezik gyógymód, nem tántorít el egyes politikusokat és vezetőket, hogy képtelenebbnél képtelenebb tanácsokkal próbálják meg ellátni a követőik.

Az indiai kormánypárt, a Bháratíja Dzsanata Párt (Indiai Néppárt, BJP) több politikusa is azt tanácsolta az indiai polgároknak, hogy igyanak tehénvizeletet, mert annak jótékony, egyesek szerint gyógyító hatása van, ami megvéd a koronavírus ellen is. Indiában már márciusban is voltak tehénvizelet-partik, egy ilyen szervezése miatt le is tartóztatták a BJP párt egyik tagját, Narayan Chatterjee-t Kalkuttában.

