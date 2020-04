Valószínűleg azóta létezik léggitározás, amióta gitár is, azonban egészen eddig túl sok értelme nem volt azon kívül, hogy az ember ezzel a mozgással fejezze ki, lélekben ő is hatalmas gitárosnak érzi magát. Most a Venture Beat írja, hogy a Microsoft fejlesztője, Ricardo Acosta egészen közel jár ahhoz, hogy forradalmasítsa a léggitározást.

Acota szabadidejében kezdett el egy virtuális valóság projekthez, amelynek annyi a lényege, hogy egy VR-szemüveggel a fejünkön léggitározunk úgy, mintha csak az egykor nagyon népszerű Guitar Hero-játékot nyomnánk, de kontroller vagy játékgitár nélkül.

Az Unplugged: Air Guitar nevű projekt még bőven kezdeti fázisban van, és egyelőre Acosta sem tudja, hogyan lesz majd ebből játék, hiszen a Guitar Hero vagy a Rock Band dollármilliókat költött annak idején arra, hogy ismert zenéket játszhassanak el az emberek műanyaghangszerekkel. Ezért Acosta azt mondja, hogy elképzelhetőnek tartja, hogy kis zenekarokkal fog össze, akik promóciós lehetőséget látnak a léggitározásban.

A fejlesztés lényege, hogy Acosta képest volt leprogramozni, hogy a VR-szemüveg érzékelje a kézmozgását, és azt egy virtuális gitár használatára fordítsa le.

Acota egy Kickstarter-kampányon gondolkozik, de egyelőre még a kézmozgás-tracking technika, amit fejleszt, még rengeteg munkát igényel.