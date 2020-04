A Twitter új kedvenc állatos videója egy erdei szalonka, és annak két csemetéje, akik valamilyen megmagyatázhatatlan oknál fogva úgy rázzák, mintha csak valami király buliban lennének.

Jkhkhjjmkhj! LOOK AT THESE BABY WOODCOCKS PRACTICING THEIR BOOTY BOP



Video credit: https://t.co/WNgg06nHQY pic.twitter.com/OikRng7bgd