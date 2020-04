View this post on Instagram

I förra veckan genomgick jag en sjukvårdsutbildning med fördjupning inom hälsa, vård och omsorg på @sophiahemmet Inom ramen för ”beredskapslyftet” är jag nu placerad på en av sjukhusets vårdavdelningar där jag tillsammans med andra nyutbildade kollegor stöttar och avlastar vårdpersonalen med olika uppgifter, bland annat omsorg av patienter och städning. Sophiahemmet har i sin tur ställt sina resurser till Region Stockholms förfogande. Ett 40-tal medarbetare är utlånade för att arbeta inom intensivvården på akutsjukhusen. Dessutom avlastar Sophiahemmet akutsjukhusen genom att stötta kirurgi inom främst cancer. Jag är sedan tidigare engagerad i Sophiahemmets verksamhet. Att i denna svåra tid få möjlighet att hjälpa till är oerhört givande. Tack!