Hiába jelentette be Abe Sinzo japán elnök, hogy a járvány idejére be kell zárni az iskoláknak Japánban, pár intézmény nem bírt már várni, és jóval korábban kinyitottak újra. Ez történt Ibaraki prefektúra egyik iskolájával is, amelynek diákjai úgy döntöttek, hogy távolmaradásukkal tiltakoznak az ellen, hogy a járvány idején is iskolába kell menniük.

A Sora News írja, hogy összesen 80 harmadéves diák kezdett el akciózni, és egészen odáig mentek, hogy a helyi oktatási hivatalhoz fordultak a panaszukkal. A hivatalhoz az alábbi két kéréssel fordultak:

Ameddig az iskolájuk nem tudja őket ellátni megfelelő mennyiségű maszkkal, addig ne nyisson ki

Amíg az iskola zárva marad, addig hadd kapjanak online oktatást

A húzás annyira bejött, hogy a Daicsi Hitacsi középiskola mégis inkább bezárt, de pár oktató bejár az intézménybe, ha a diákoknak esetleg kérdéseik lennének.