Haifa Izrael harmadik legnagyobb városa, sok kilométernyi tengerparti stranddal, ami arról is ismert, hogy rendszeresen előfordulnak az utcáin a környék vaddisznói.

Amióta viszont Izraelben is kijárási korlátozások vannak érvényben, azóta a vaddisznók még a szokásosnál is jobban felbátorodtak. Eddig az állatok jobbára egyesével és akkor is inkább az éjszakai órákban merészkedtek be a városba.

Most viszont, hogy az utcák hetek óra üresek fényes nappal is vígan túrják a földet és a kukákat, ráadásul nem is csak egyesével, hanem csapatostul, ahogy az a lenti videóban is látható.

(Reuters)