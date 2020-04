A Marvelnek sikerült egészen bizarr akcióval beszállni a globális karanténszórakoztatásba:

10 órányi zajt tettek fel a Youtube-ra Doctor Strange háza környékéről.

Eredetileg április 16-án streamelték élőben az egészet, majd utána feltették 10 órányi hang- és képanyagot Youtube-ra.

A különböző atmoszférazajok mellé ugyanis egy rajzolt videó is jár, amelynek a középpontjában Doctor Strange otthona és főhadiszállása, a Sanctum Sanctorum áll, ennek az épületnek a környezetét lehet 10 órán át hallgatni madárcsicsergéstől autózajokon át mindenféle más zörejekig. A nagyon őrültek akár még jobban figyelhetnek is, ugyanis a 10 órás animációban néha felbukkannak szellemek, szörnyek, furcsa alakok, és olyan ismerős karakterek is, mint Thanos. (CBR)