Amióta a járvány miatt kijárási korlátozások léptek életbe, egyre több vadállat kezdte el visszafoglalni a természetes élőhelyét. Így van ez a Dél-afrikai Köztársaságban is, ahol a szavannát átszelő úttestek gyakorlatilag teljesen kihalttá váltak.

Egy oroszlánfalka ki is használta a helyzetet, és házimacskákat meghazudtoló lustasággal feküdtek ki a napsütötte aszfaltra. Az állatokat annyira nem érdekelte semmi a pihenésen kívül, hogy egy épp arra járó fotós simán lefényképezhette őket, anélkül, hogy bárki is ügyet vetett volna rá a csapatból. A képeket a helyi Kruger Nemzeti Park osztotta meg Twitterén.

Kruger visitors that tourists do not normally see. #SALockdown This lion pride are usually resident on Kempiana Contractual Park, an area Kruger tourists do not see. This afternoon they were lying on the tar road just outside of Orpen Rest Camp.

*Section Ranger Richard Sowry pic.twitter.com/jFUBAWvmsA