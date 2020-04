Több mint egymilliárdszor játszották le az ír Cranberries Zombie c. számát a Youtube-on, ezzel ez lett a harmadik videóklip a '90-es évekből, amely átlépte ezt a bűvös számot a Variety szerint. A másik kettő a Guns n' Roses November Rain, illetve a Nirvana Smells Like Teen Spirit c. száma.

Ez azért is nagy szám, mert a 20. századból mindössze hat (!) zenei videó van a Youtube-on, amelyet ennyiszer néztek meg, a fentebb felsoroltakon kívül szintén a Guns n' Rosestól a Sweet Child O' Mine (1987), az A-hától a Take On Me (1985), és a Queenstől a Bohemian Rhapsody (1975).

A sikerhez kellett az is, hogy a zenekar az elmúlt hónapokban kampányt indított a rajongói körében, hogy segítsenek elérni ezt a mérföldkőt, amelynek köszönhetően jelenleg naponta 178 ezerszer indítják el a Zombie videóját.

A dalt annak idején a két éve elhunyt Dolores O'Riordan írta azután, hogy az IRA ír terrorszervezet bombát robbantott az angliai Warringtonban 1993-ban, a robbantásban 56-an megsérültek, és két gyerek életét vesztette. A klip érdekessége, hogy ugyanaz a Samuel Bayer rendezte, aki a Smells Like Teen Spiritet is a Nirvanától.

O'Riordan halála után a Cranberries úgy döntött, hogy nem folytatják tovább.