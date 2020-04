Az alábbi felvételen az látható, hogy három connecticuti rendőr üldöz egy elszabadult disznót. A különleges akció 45 percig tartott, a disznót végül egy kuka segítségével kapták el. Azt ajánlom, hogy a videó mellé indítsák el a Youtube-on a Benny Hill Show zenéjét.

