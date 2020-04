Mi a fasz baja van?

- tette fel a kérdést Vaughan Gething egészségügyi miniszter egy vele egy helyiségben tartózkodónak, miközben éppen zajlott a walesi parlament online ülése, ő pedig bekapcsolva felejtette a mikrofonját, úgyhogy az ízes káromkodását mindenki hallotta.

Egészen pontosan a "What the fuck is the matter with her?" kérdés hangzott el, amivel Jenny Rathbone képviselőtársának kellemetlen kérdéseire reagált a koronavírusról szóló megbeszélésen. Többen röhögtek a helyzeten, néhányan tátott szájjal csodálkoztak, mintha soha nem hallottak volna még hasonlót, aztán persze többen rögtön a lemondását követelni kezdték, arra hivatozva, hogy nem kezeli túl profin a helyezetet, nem viselkedett miniszterhez illőn.

Gething bocsánatot kért képviselőtársától, és szégyelli, hogy így reagált a megbeszélésen.

via 444, Independent