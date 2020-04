A csecsenföldi operatív törzs ülésén jelezték Ramzan Kadirovnak, hogy bizony az emberek már nagyon szeretnék, ha kinyitnának a fodrászatok. Az Oroszországhoz tartozó észak-kaukázusi köztársaság elnöke nyomban posztolt is az Instagrammon, hogy mi a férfias megoldás - ami már csak a csecsen nyelvvel való ismerkedés miatt is érdemes megnézni:

Ebből, anélkül, hogy a nahi nyelvek nahi-dagesztáni ágának bármelyikét ismernénk, rögtön megérthetjük az elnök javaslatát: tessék otthon kopaszra nyírni a férfiak fejét, ha nagyon hiányzik a fodrász. „Minden szépségszalon zárva, így én is leborotváltam a fejem, ahogyan azt elődeink tették” - üzente az elnök, ha a kép nem lett volna mégsem elég egyértelmű. A nőknek nem tett javaslatot. Csecsenföldön egyébként Oroszországban elsőként vezették be a kijárási korlátozásokat, a vendéglátóegységek bezárását, március 24-én. Este 8 és reggel 8 között kijárási tilalom is van, és az utazási s korlátozott a köztársaságon belül is. Komoly korlátozások vannak országosan is, és kiemelten Moszkvában is.

Oroszországban 52763 fertőzést regisztráltak eddig, a halálos áldozatok száma 456. a kezdetekben stabilan alacsonyan tartott esetszám április 1-je óta több mint hússzorosára nőtt és nem lassul, az aktív esetek is bő 10 százalék felett nőnek naponta.