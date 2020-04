Amikor kezdődtek az otthoni karanténos hetek, még én is azt hittem, hogy na, most majd milyen sok időm lesz, igazából még lehet, hogy jó is lesz az egész!

Aha.

Dolgok, amikre azt hittem, majd fogom csinálni a karanténban:

online jóga minden este 18:00-kor,

online kiállításokat nézni,

klasszikus magyar filmeket nézni,

elolvasni azt a sok felgyűjt könyvet,

kiválogatni az összes szekrényt,

átültetni az összes virágomat,

gyakorolni a kalligráfiát,

minden második este munka után futni,

nagyon sokat aludni,

egészségeset főzni minden nap.

Talán mondanom sem kell, így a karantén hatodik hetében mindebből mi teljesült, nagyjából semmi. És ez nem baj.

Viszont aki olyan helyzetben van, hogy lett felesleges ideje, energiája, és mindezt ki is tudja használni, és van kedve valami újat tanulni, annak itt van Fernando Montaño, egy kolumbiai balett-táncos, aki az Instán tart balettórákat:

HAJRÁ!

Fotó: Na ezt nem csinálja a többség, aki feliratkozott az online jógaórákra a Facebookon // Getty Images Hungary

(BBC)