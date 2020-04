Egészen parádés történetet túrt elő a Metal Sucks, pontosabban az Eruption in the Canyon: 212 Days & Nights With the Genius of Eddie Van Halen c. könyv szerzője, Andrew Bennett. Bennett az új könyvében felidéz egy történetet, ami Eddie Van Halen, a Van Halen zenekar legendás gitárosa és Fred Durst, a Limp Bizkit frontembere között történt.

A történet akkoriban játszódik, amikor Wes Borland otthagyta a Limp Bizkitet egy időre. Már régebben is voltak arról pletykák, hogy a Van Halen és a Limp Bizkit készül közösen valamire, azonban Bennett elmondása alapján talán jobb is, hogy végül nem lett belőle semmi.

Durst és Van Halen egyszer találkoztak, és Durst nagyon viccesnek találta azt az ötletet, hogy a világ legjobb gitárosa a világ legrosszabb zenekarában játsszon, ezért elhívta egyet jammelni. Van Halen belement, és próbáltak is egy kicsit egy Beverly Hills-i házban, azonban a könnyed zenélgetésnek hamar vége lett. A gitáros ugyanis elég rosszul viselte, hogy valaki rágyújtott egy spanglira, és annyira megsértődött a profizmus hiányán, hogy csapot-papot (vagyis az összes hangszerét és pedálját) otthagyva lelépett a próbáról. Állítólag azt mondta, hogy

úgy érezte magát, mint egy tudós egy csomó óvodás között.

Másnap Van Halen szerette volna visszaszerezni a cuccait, azonban senki sem válaszolt neki. Ezen annyira felhúzta magát, hogy

egy gépfegyverrel felszerelt katonai dzsippel átfurikázott Los Angelesen, és megállt a limp bizkit háza előtt a pázsiton futó motorral.

A gépfegyvert a ház felé fordította, majd félmeztelenül, egy duct tape-pel összeragasztott katonai bakancsban és egy kötéllel rögzített farmerben, pisztollyal a kezében becsöngetett.

Az ajtót - Van Halen szavaival élve - az idióta piros sapkás frontember nyitotta ki, akitől egyszerűen megkérdezte a gitáros, hogy hol vannak a cuccai. Durst állítólag annyira megijedt, hogy az egyik alkalmazottját a pólójánál megragadva küldte el, hogy hozza el Van Halen felszerelését. Ezután