A karanténvonatra felkapaszkodva számtalan visszatérés után újra visszatért a New Kids on the Block egy új számmal. A nyolcvanas években aktív együttes volt az egyik első modern értelemben vett fiúbanda.

Az új számuk címe "House Party", azaz Házibuli, és még egy klipet is forgattak hozzá, persze azt is közösségi távolságtartás jegyében, így minden tag az otthonában vette fel a saját részét. A dalban közreműködött Boyz II Men, Jordan Sparks, Naughty By Nature és Big Freedia is.

A dalért kapott összes bevételt felajánlották a No Kid Hungry kampánynak, ami a gyermekéhezés leszámolásáért küzd Amerikában.

Fotó: Getty Images Hungary A New Kids on the Block fellépése Bostonban 2019-ben

(CNN)