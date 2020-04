Donald Trump a múlt héten nevezte ki (Robert Mueller különleges ügyész által is kihallgatott) kampánytanácsadóját, Michael Caputót az egészségügyi minisztérium szóvivőjének, mivel nem volt elégedett a tárcavezető kommunikációs teljesítményével (azaz Alex Azar nem fényezte eleget főnökét). Caputo az elnökhöz és több fehér házi veteránhoz hasonlóan igazi twitter-huszár, azonban sok posztja már alulról karcolta az összeesküvés-elméletek elfogadható szintjét, ezért

első megbízatása az volt, hogy azonnal törölje 1300, a koronavírussal kapcsolatos posztját.

Azonban ami egyszer felkerült az Internetre, azt igen nehéz kiradírozni, a CNN meg is szerezte Caputo közéleti bölcsességtárát, melyben olyan gyöngyszemek lapulnak, mint hogy a „demokraták azt szeretnék, hogy minél több ember haljon meg, mert így akarják elkerülni Trump újraválasztását”, meg hogy „Soros György politikai terveihez ELENGEDHETETLEN a járvány”, és amúgy is „Soros az igazi vírus”. Az egészségügyi szóvivő szakpolitikai észrevételeket is megosztott, a járvány kitörésével kapcsolatban például azt közölte, hogy