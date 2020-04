Fotó: youtube

A Mirror cikke szerint elkezdtek többen aggódni Elton John egészségéért, miután a 73 éves énekes szombaton előadta az I'm Still Standing című dalát a One World: Together At Home nevű virtuális koncertsorozaton, és úgy hallották, hogy mintha már énekelni sem tudna nagyon, és elfelejtené a szöveget is.

Ami azért fura, mert ha megnézzük a videót, akkor ugyan lehet hallani, hogy nincs teljesen a helyzet magaslatán, de a dal előtt és után is teljesen összefüggően beszél és hangsúlyoz. És azt sem szabad elfelejteni, hogy Elton Johnnak idén komoly tüdőgyulladása volt, ami miatt le kellett mondani a turnéját, és azért 73 éves korában ez meg tudja viselni az embert. De akkor mi az igazság?

Itt a videó:

Itt pedig segítsenek dönteni: