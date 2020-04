A fél világ az ESPN Last Dance c. dokusorozatán pörög, amely Michael Jordan utolsó szezonját dolgozza fel. Annak idején egy komplett tévéstáb követte végig Jordant az utolsó évében, és ennek is köszönhető, hogy a Last Dance annyira kitűnik az átlagos sportdoksik közül.

Most a Complex írja, hogy hasonló dokusorozat készülhet az idén helikopterbalesetben elhunyt Kobe Bryantről is, ugyanis kiderült, hogy a Los Angeles Lakers legendáját is egy tévéstáb követte végig az utolsó szezonjában. A stáb állítólag forgatni tudott olyan intimnek számító helyeken is, mint az öltöző, az edzőpálya vagy a csapat repülőgépe. Ráadásul volt, hogy egyszerre hat stáb kísérte a kosarast, az utolsó, 60 pontos meccsén például mindannyian ott voltak.

A felvételeket már elkezték vágni, de valószínűleg még évekbe telik, mire megjelenik a végleges verzió.