Rengeten felháborodtak Oszaka polgármestere, Icsiro Macui szexista megjegyzésén, mivel a politikus egy férfi újságírónak nyilatkozva azt mondta a vásárlásról, hogy

Ha egy nő intézi, az jó időbe telik. De ha mondjuk magának mondanák, hogy menjen és vegyen meg valamit, akkor egyenesen odamenne, megvenné, és hazamenne. És a férfiak jobban tudnak a kapcsolatok kerülésével vásárolni is.

A tapló megjegyzésre sokan reagáltak, de ezek közül a legnagyobb karriert - háromezer megosztást - Soko Egava újságíró tweetje futotta be. Ő azt írta, "Azok, akiknek lövésük sincs a hétköznapi életről, jobb lenne, ha nem is beszélnének róla". De volt olyan is, aki szerint valószínű, hogy a politikus még sosem intézte saját magának a bevásárlást.

Japánban egyébként a dolgozó nők 43 százalékát érte már szexuális zaklatás.