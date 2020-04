Az úgynevezett könnyen érthető kommunikáció (KÉK) egy olyan technika, aminek legalább olyan jelentősége van az értelmi fogyatékossággal élő emberek életében, mint a rámpának a mozgássérültek, a Braille-írásnak a látássérültek vagy a jelnyelvnek a hallássérültek számára.

A könnyen érthető szövegek nemcsak az értelmi fogyatékossággal élő embereknek, hanem szélesebb társadalmi réteg számára is segítséget nyújthatnak. Ezért is fontos, hogy ahogy erősödik a koronavírus-járvány Magyarországon, elkészüljenek a könnyen érthető ajánlások is. Ez is egy ilyen cikk. Bővebben a KÉK-ről (PDF).