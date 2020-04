A Tisza-tavi Ökocentrum már 8 éve mutatja be a látogatóknak a környékbeli élővilágot. Most a járványhelyzet miatt március 16. óta nem nyitottak ki, de a dolgozók így is végzik mindennapi munkájukat, amibe beletartozik az állatok etetése, környezetük tisztán tartása.

Az MTI fotóriportere örökítette meg a dolgozók munkáját, például azt, ahogy egyikük búvárruhában merül az akváriumba megetetni a halakat.

9 Galéria: Koronavírus - Tisza-tavi Ökocentrum Fotó: Komka Péter / MTI

A poroszlói Ökocentrum a járványidőszakban támogatói jegyekkel tartja fenn magát, ezeket a látogatók az újranyitás után felhasználhatják majd.

(HEOL)