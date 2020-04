Emlékszem! Nálunk is volt otthon ilyen bögre valamikor a nyolcvanas években, és még az is lehet, hogy a szekrény mélyén most is megvan valahol. Arra is emlékszem, hogy reggelente ebből ittam a kakaót vagy a teát. Miért is olyan érdekes ez a retrobögre most, 2020-ban? Hát nézzék meg, mi van ráfestve. Igen, ez bizony a "koronavírus bögre", a dizájnerek rossz tréfája a hetvenes évekből.

Az érdekes díszítésű porcelánt a Konyhalál Facebook oldala fedezte felé, a Hype and Hyper pedig alaposan utánakutatott a bögre eredetének. A cikk szerint az Alföldi Porcelángyár termékét 1971-ben kezdték el forgalmazni és egészen 1982-ig gyártották is Hódmezővásárhelyen. Tervezője Torma Istvánné (született Viglási Mária) volt, aki 1965-ben az Alföldi Porcelángyár edénytervezési pályázatára készítette el a terveket, és munkáját díjazták is. Az ipari szériában gyártott készletet előbb Krisztina-202, később pedig Centrum Varia néven hozták forgalomba különböző dekormatricákkal díszítve, bár kétség kívül, a legismertebb ezek közül a „piros napocskás” változat volt.