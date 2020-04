Van a Google Home nevű okoseszköz, képernyő, hangszóró, mesterséges intelligenciával felturbózott zeneláda, hívjuk bárhogy, ami felkapcsolja a lámpát, lehúzza a rolót, vagy feltekeri a fűtést, esetleg lejátssza a legkedvesebb szakítós dalainkat, ha azt kérjük tőle. Csak ki kell mondani, mit akarunk, persze angolul, de lehet alsó-nigériai tájszólásban is, és már rögtön ugrik is.

Ez a kis eszköz mindemellett arról is híres, hogy tele van easter egg-ekkel, apró meglepetésekkel, amit a szoftverfejlesztők pakoltak bele. Például nagyon kerek válasza van arra, ha bárki megkérdezi tőle, hogy ő-e a Skynet a Terminátorból, és amúgy tervezi-e, hogy a lámpák kapcsolgatása után inkább kiírtja az emberiséget. Vagy nagyon jó fingós vicceket mesél, ha arra kérjük.Na, a Google Home új meglepetése, hogy koronavírus idején megtanít minket kezet mosni.

Csak annyit kell tőle kérni, hogy Hey, Google, Help me wash my hands, és máris dalolja a kis oktató dalt, ami éppen negyven másodpercig tart. Mint egy alapos kézmosás. Google Home tulajdonosok feltétlenül próbálják ki, de óvatosan: a dal egyszerre roppant fülbemászó és utolérhetetlenül idegesítő.