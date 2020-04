Egy tonna csirkeszar lesz a svéd Lund városának fegyvere a csütörtökre eső Walpurgis-éj, pontosabban az azt megünnepelni akaró, várhatóan 30 000-es tömeg ellen. Ugyan nem közvetlenül rájuk szórják majd, hanem a város központi parkját terítik be vele, de így is hatékony megelőző intézkedésnek tűnik. A helyi önkormányzat természetesen nem diszkriminál a boszorkányok ellen, mindenkinek joga van abban a hülyeségben hinni, amiben akar, egyszerűen azt akarják elkerülni, hogy a történelemkönyvekbe Lund úgy vonuljon be, mint

a 2020-bAn a fél országot koronavírussal megfertőző város.

A helyi városgazdálkodási osztály vezetője szerint a csirkeszar, amellett, hogy remek természetes trágya, rendkívül büdös, így elriaszthatja "az évszakkezdő tűzünnepre, a szexualitás, a nemzés, a tavasz, a lombok és virágok ünnepére" a városba érkezőket attól, hogy nagyon sokan egy helyen tömörüljenek. A szarszag viszont nem olyan, hogy azt mondjuk neki, "marad!", és onnantól a parkon túl simán fellélegezhetünk, de az önkormányzat szerint ennyi áldozatot be kel vállalniuk. (via)