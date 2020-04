A Costco a Wikipedia szerint a) 2015 óta a világ második legnagyobb hipermarket-lánca a Walmart mögött, b) 2019-ben a 14. legnagyobb bevételt termelő amerikai vállalat volt és c) 2016 óta a világon ők adják el a legtöbb grillcsirkéjét, borát és első osztályú marhahúsát. 1983 óta léteznek, világszerte 785 áruházuk van (pl. USA: 546, Kanada: 100, Mexikó: 39, UK: 29, de van egy Izlandon is,). És hétfőtől ezekben mind csak maszkban lehet vásárolni, ráadásul a cég központi oldala arra is felhívja a figyelmet, hogy ezzel a social distancing, azaz közösségi távolságtartás vagy mi, még nincs kiváltva, lesz szíves mindenki betartani a két méteres követési távolságot.