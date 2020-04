Oprah Winfrey is szeretné segíteni az újfajta koronavírus által okozott világjárvány áldozatait. Ezért 200 hírességgel összefogva május elsején egy 24 órás műsort készít, aminek célja, hogy beszélgetésekkel, előadásokkal, vagy online kurzusokkal tegye egy kicsit elviselhetőbbé az otthon ragadt emberek napját.

A várakozások szerint 200 híresség vesz majd részt a jótékonysági akcióban, közülük eddig a következő neveket jelentették be:

Julia Roberts

Alanis Morissette

Common

Daniel Dae Kim

Deepak Chopra

Eva Longoria

Jennifer Garner

Mandy Moore

Naomi Campbell

Martin Sheen

Quincy Jones.

A 24 órás műsor közben a GiveDirectly nevű szervezeten keresztül lehet majd adakozni, de a pénz mellett önkéntes munkával is lehet segíteni, a Points of Light nevű szervezeten keresztül. Az esemény magyar idő szerint szombaton hajnalban kezdődik. A közvetítés a unite.us oldalon megy majd, de az eseményt támogatja a Facebook, a YouTube, a Twitch, a Twitter és a LinkedIn is, így a programok valószínűleg mindenféle platformon elérhetőek lesznek.