A holland királyi család 27-én ünnepelte Vilmos-Sándor király 53. születésnapját. A hagyományos masstrichti ünnepséget idén a járvány miatt nem tartották meg, viszont a család a hágai Huis ten Bosch palotában azért megünnepelte a Király Napját (tényleg így hívják, nem én találtam ki).

Az eseményről azóta képek is érkeztek az MTI-be, ahol látható, hogy a család főként videócseteléssel töltötte az idejét. Meg azzal, hogy pózoljon a fotós előtt, mert hát akárhogy is nézzük, ez a kép például tökéletes illusztráció lenne lényegében bármilyen távoktatós, illetve "tinédzserek, tanítsátok idősebb szüleiteket az online tér használatára" vagy "a rendelet értelmében otthonról, virtuálisan tartsuk meg a családi összejöveteleket"-típusú cikkhez is.