Anyák napja alkalmából kisfilmmel köszönti az édesanyákat a Fővárosi Állat- és Növénykert. A másfél perces videóban az Állatkertben most cseperedő kisállatok láthatók. Többek között a március 15-i ideiglenes bezárás óta világra jött éji majom kölyök, matakó bébi és fekete hattyú fióka, az erszényből mostanában előmerészkedő Bennett-kenguru kölykök egyike, valamint a februárban született, de hivatalosan csak április elején bemutatkozott tapír kislány, Hada is. De feltűnik a kisfilmen a még adventkor született, és azóta is szépen cseperedő lajhárbébi, Kuglóf, és persze Arun, a most már két és fél esztendős kiselefánt is.