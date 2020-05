Lolla From the Vault néven kezdi el sugározni az elmúlt 20 év fesztiválkoncertjeit a Lollapalooza, írja a Dancing Astronaut. A Lollapaloozáról annyit érdemes tudni, hogy olyan Amerikának, mint nekünk a Sziget, gyakorlatilag úttörőként kezdték el a bizniszt még jóval azelőtt, hogy az egész fesztiváltrend elkezdődött volna. Még a Simpson család is szentelt nekik egy epizódot annak idején.

A házi karantén végéig a fesztivál szervezői heti két koncertfelvételt tesznek elérhetővé. Az akciót az idei Szigetre is bejelentett Strokes 2010-es koncertjével és Alesso 2019-es DJ-szettjével kezdték. A streamingből befolyó pénzekből a Live Nation alapítványát segítik, amely a munka nélkül marad zeneipari háttéremberekhez (roadok, hangosítók, világosítók, stb.) juttatja el a pénzt.