A polgári repülés leállása miatt márciusban 23 százalékkal csökkentek a légi áruszállítási kapacitások Európa és Ázsia között (az utasszállítók jellemzően szállítanak valamennyi árut is), ami miatt jelentősen megemelkedtek a charterárak is. Emiatt egyes cégek számára rentábilissá vált a légi útvonal közúton való kiváltása is, azaz kamionkonvojok kezdtek el közlekedni Eurázsia két vége között.

Egy német logisztikai cég például online platformján köti össze a szállítási problémákkal küzdő cégeket azokkal a kamionosokkal, akik hajlandók bevállalni a Kína és Németország közötti, Kazahsztánon, Mongólián, Oroszországon, Fehéroroszországon és Lengyelországon át vezető, majdnem 10 ezer kilométeres, háromhetes utat, írja a Bloomberg. A logisztikai cég szerint jelenleg kamionok tucatjai tartanak Németország felé Kínából, és a közeljövőben több száz további járattal számolnak.

Kína egyébként hosszú ideje próbálja infrastrukturális beruházásokon kereszült feléleszteni az Európa és Kína közti szárazföldi (vasúti és közúti) kereskedelmet, amely évszázadokkal ezelőtt a Selyemút nevű útvonal-együttesen folyt. Ez idáig azonban a szárazföldi út nem nagyon érte meg: hajóval sokkal olcsób, repülővel sokkal gyorsabb a szállítás. A koronavírus-járvány azonban megkavarta a helyzetet – ráadásul a Bloombergnek nyilatkozó elemzők a légi forgalom tartós visszaesésére számítanak, ami alapján a kamionkonvojok a jövőben is velünk maradnak.