Éjszakánként zöldesen derengő mérgesgombák négy génjének beültetésével világító dohánynövényeket alkotott egy nemzetközi kutatócsoport, amely eredményeiről a Nature Biotechnology című szaklapban számolt be, írja az MTI. Az Orosz Tudományos Akadémia kutatója, Karen Szarkiszjan vezette tudóscsoport a Neonothopanus nambi nevű gomba négy génjét vette alapul, amelyek átalakítják a kávésavat luciferinné. Ezeket a gombagéneket dohánynövényekbe ültették be, amelyek ezt követően szintén zölden derengtek. Nézzék csak:

Our paper about glowing plants is out in Nature Biotechnology today — but first, watch this:



