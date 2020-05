Nem mintha az otthonmaradáshoz elengedhetetlenül fontos lenne, hogy a legutolsó divat szerinti melegítőben üljön otthon mindenki, de a divatipar nem állt meg. Az első virtuális kifutó pedig jótékony célokat is szolgált, hiszen ha a zenészek nagyszabású gyűjtésbe kezdhetnek a karanténkoncertekkel, akkor miért ne csinálhatná ugyanezt a divatszakma. A divatshow nézegetése közben pénzbeli felajánlásokat is lehet tenni, a befolyt összeg a koronavírus-járvány elleni harcot támogatja. És nem mellesleg azt is meg lehet nézni, milyen a modellek lakberendezési ízlése.

Carine Roitfeld virtuális divatbemutatóján a szakma legmenőbb modelljei vonultak a nappaliban vagy a kertben vagy éppen bárhol. Mihalik Enikő mellett olyan neveket lehet látni, mint Alessandra Ambrosio, Hailey Bieber, Ashley Graham, Miranda Kerr, Eva Herczigova, Irina Shayk vagy Amber Valetta, de még így sem teljes a sor.