Pontosabban úgy tettek, mintha szanaszét verték volna egymást, hiszen járvány van, be kell tartani a karantént és a távolságtartást! Ilyenkor mindent videócseten intéz az ember, nyilván a verekedést is.

A Boss Fight Challenge-t eredetileg állás nélkül maradt kaszkadőrök találták ki, és olyasmi, mint egy elég agresszív szólánc, szavak helyett ütésekkel és rúgásokkal: az első úgy tesz, mint aki leüti/lefejeli/valamivel lecsapja a vele szemben lévőt, majd vágás, és a következő eljátssza, hogy ő kapta be a találatot, és így tovább. Ebbe a kihívásba szállt most be Quentin Tarantino egyik kedvelt színésznője és kaszkadőre, Zoë Bell vezetésével harminc színésznő és kaszkadőr is, többek között Cameron Diaz, Drew Barrymore, Halle Berry, Scarlett Johansson vagy Margot Robbie.