Na jó, biztos vagyok benne, hogy eddig is lehetett rendelni kb. ezerféle helyről, de ez most nem ilyen gagyi bootleg cucc, hanem a real deal, egyenesen a Disney-től. A cég a napokban jelentette be, hogy arcmaszkokat fog árulni, rajtuk a Pixar, a Marvel, a Star Wars, meg még egy csomó más franchise – mert hát ugye van miből válogatni – karaktereivel, emellett pedig azt is vállalták, hogy

a MedShare nevű segélyszervezeten keresztül egymillió maszkot juttatnak el rászoruló közösségekhez,

valamint a maszkok eladásából befolyó összegből legfeljebb egymillió dollárt a szervezetnek adnak majd.

A nem orvosi használatra szánt maszkokat az Amerikai Járványügyi Központ (CDC) előírásainak megfelelően gyártják majd le, és olyan karakterek lesznek majd rajtuk, mint Anna és Elsa a Frozenből, Woody és Buzz Lightyear a Toy Storyból, az összes bosszúálló, R2D2 vagy éppen Baby Yoda, akit gondolom már önök is éppen elfelejtettek végre, de most megint eszükbe jutott. Szívesen.

Fotó: disney

Edward Park, a Disney store és a shopDisney alelnöke elmondta, pontosan tudják, milyen nehéz ez a helyzet minden család számára, az arcmaszkok hordása pedig kimerítő lehet. Éppen ezért remélik, hogy a Disney arcmaszkjai némi megnyugvást hoznak a számukra nagyon fontos családok, rajongók és közösségek életébe.

Apró bökkenő, hogy egyelőre még csak előrendelni lehet a maszkokat – egy négyes csomagot 20 dollárért, egészen pontosan –, a tervek szerint ezek július 15-én válnak majd elérhetővé, szóval addig valahogy mindenkinek ki kell bírnia Baby Yodás maszk nélkül valahogy.

