A koronavírus-járvány miatt bevezetett közösségi távolságtartás a legbanálisabb napi teendők elvégzése mellett az olyan emelkedettebb aktusokat is jelentősen megnehezíti, mint a gyónás – de el azért nem lehetetleníti, ahogy azt Paddy McCafferty, a belfasti Corpus Christi katolikus templom ír papja is bizonyítja.

McCafferty atya úgy döntött, a járvány napjai alatt is meghallgatja a gyülekezete tagjait, csak nem a templomban, hanem a templomkapu elé kiülve, a zárt kerítésen keresztül. Ezzel úgy teszi lehetővé a gyónást, hogy a személyes kontaktus is megmaradjon, a bizalmasság is biztosítva legyen, de a távolságtartásra vonatkozó szabályok se sérüljenek.

Úgy tűnik, a dolog működik, mert a hívek sorban állnak – persze a megfelelő távolság betartásával – a kerítés előtt, hogy ők is sorra kerülhessenek.