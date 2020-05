Jenny már több mint tíz éve minden nap egyedül kóborol Frankfurt zöld területein, a Main folyó környékén. Gazdája azután engedte ezt meg neki, hogy idős korára tekintettel nem tudott már többet a hátára ülni. A fehér arab kancának napi rutinja lett, hogy reggel kimegy a karámjából, és végigsétál kedvenc útvonalain, majd délután gazdája motorra pattan, megkeresi és haza vezeti. A félreértések elkerülésére Jenny nyakába korábban egy piros feliratot is tettek, miszerint nem veszett el, csak sétál, ha lehet, ne hívják miatta a rendőrséget.

VIDEO: Every morning, white mare Jenny leaves her stable to stroll through her Frankfurt neighbourhood. Bringing trams to a halt and smiles to people's faces, the free-roaming horse is brightening up the coronavirus lockdown for many pic.twitter.com/EOoDheCp6O