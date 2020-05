Az Egyesült Arab Emirátusok tagállamaiban a koronavírus-járvány elleni küzdelemre felajánlott adományokat jelzik a hétvégétől a dubaji Burdzs Kalifa, a világ legmagasabb épületének fényei, írja az MTI.

Burj Khalifa lights up to help light up the lives of the most affected by the global pandemic. Together the impossible is possible. Visit https://t.co/rMcq2trKmR to donate. #1Light1Meal #WorldsTallestDonationBox@MBRInitiatives pic.twitter.com/c1vkI0e9Hm