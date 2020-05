Csaknem száz beteg és sérült koalát segített felkutatni egy speciális keresőkutya Ausztrália azon területein, amelyeken bozóttüzek pusztítottak az elmúlt hónapokban, írja az MTI. A Bear nevű kutya tavaly nyár óta segíti a szakemberek munkáját.

"A katasztrófa sújtotta vidék nehéz terep, ám Bear számára ez jó lehetőség, hogy a szabadban legyen, játsszon és azt csinálja, ami szeret" - mondta a kutyával foglalkozó Romane Cristescu.

A mentőcsapat első lépésben egy drónra erősített hőkamerával térképezi fel, hogy mely területen vannak koalák, majd Beart küldik a terepre, hogy megmutassa, melyik fán rejtőznek az apró erszényesek. A vadvédelmi szakemberek ezután ellátják az állatokat, hogy biztosítsák a túlélésüket a vadonban.

Amid the devastation, one dog has stepped up to help his furry friends. Meet Bear, he’s been trained to sniff out koalas — who can’t run from the flames. His work has earned him some famous fans in the process. Listen at 9:13a.m: https://t.co/E9FSOwrcbP



*: Romane Cristescu pic.twitter.com/ZnEp36VsZ7