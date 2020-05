Két medvebocsot engedtek szabadon egy településektől távol eső észak-görögországi erdőben, írja az MTI. A két állat, amelyeket Bradley-nek és Coopernek hívnak, szombaton érkeztek meg a vadonba, és nézzék milyen vidámak:

Orphaned bears Bradley and Cooper were released into the wild after being trained on how to make it on their own pic.twitter.com/yTV2CWXC5X