Amikor nemrég Baranyában jártam, Orfű felé is elkanyarodtam. Régi heppem az, hogy milyenek lehetnek az évnek csak egyes, rövid ideig tartó szakaszában használt területek szezonon kívül – például évek óta tervezem, hogy megnézem, hogy néznek ki januárban az olasz tengerparton az üdülővárosok, főleg a lényegében egy összefüggő szállodasorként létező Lido di Jesolo. Ha addig nem is, de a Fishing fesztivál helyszínéig eljutottam: nos, az orfűi Panoráma kemping fesztiválozók tízezrei előtt ismert bejárata ilyen volt az eredetileg tervezett fesztivál előtt jó két és fél hónappal. (Az már kérdés, hogy azóta tudjuk: június közepén is ilyen lesz, és jó esetben augusztus végén fog benépesedni.)

Fotó: Haász János / Index