Hetven évvel ezelőtt, 1950. május 7-én nyitották meg az utazóközönség előtt Budapest nemzetközi repülőterét. Ferihegyen 1950-ben 50 000 utas fordult meg, 2019-ben viszont már 16,2 millió - áll az évforduló alkalmából kiadott közleményben. Sajnos idén a 2019-es rekord nem dől majd meg, sőt, talán az elkövetkezendő években sem, a számítások szerint ugyanis a koronavírus-járvány miatt 2020-ban 6-8 millió utast veszíthet Ferihegy.

De most pródbáljunk meg továbbra is inkább a jó dolgokra koncentrálni. A hetvenéves évfordulót nemcsak adatokkal ünneplik, készült egy több mint 30 különböző járműből – többek közt tűzoltóautókból, felújított retro buszokból, helikopterből, földi kiszolgáló járművekből, havas gépekből - álló, mintegy 3500 négyzetméteren elterülő installáció is, aminek megalkotásában a Légiközlekedési Kulturális Központ, a Malév Ground Handling, a szintén idén 70 éves Légirendészeti Szolgálat, illetve a Repülőtéri Hivatásos Tűzoltóparancsnokság is részt vett.

De vissza a számokhoz: