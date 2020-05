Donald Trump jó politikushoz híven elment megtekinteni egyet, hiszen semmi sem visz úgy előre egy országot, old meg problémákat, ölt lelket az emberekbe, mint egy jó politikusi megtekintés, úgymint termelési riport.

Egy phoenixi maszkgyárba ment megtekinteni, hogy készülnek az USA-ban is sokszor hiánycikknek számító orvosi maszkok. Már eleve ironikus volt a helyzet amiatt, hogy közben maszk ugye nem volt az egymáshoz közel bújó tisztségviselőkön, csupán védőszemüveg néhányukon. Igazán tökéletessé viszont az tette a videót, hogy a nagy megteketintés közben egyszercsak megszólalt a gyárcsarnokban a Live and Let Die (Élni és halni hagyni) című McCartney-szerzemény James Bond-főcímdal Guns N' Roses féle átirata.